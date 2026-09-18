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Российские войска в пятницу, 18 сентября, нанесли повторный удар по предприятию в Житомирской общине, которое было уничтожено в результате предварительной атаки месяц назад

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

"Вражеские удары по гражданским предприятиям, тем более уничтоженным ранее, не имеют никакой логики. Впрочем, как и все, что делает враг во время этой войны против украинцев", – отметил Бунечко.

Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий попадания.

Напомним, российские войска 17 сентября атаковали гражданское предприятие в Коростенском районе Житомирской области. Известно о двух погибших и двух пострадавших гражданах, которых с травмами средней тяжести госпитализировали в больницы.