Второй раз за месяц: россияне атаковали уже уничтоженное предприятие на Житомирщине
Российские войска в пятницу, 18 сентября, нанесли повторный удар по предприятию в Житомирской общине, которое было уничтожено в результате предварительной атаки месяц назад
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
"Вражеские удары по гражданским предприятиям, тем более уничтоженным ранее, не имеют никакой логики. Впрочем, как и все, что делает враг во время этой войны против украинцев", – отметил Бунечко.
Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий попадания.
Напомним, российские войска 17 сентября атаковали гражданское предприятие в Коростенском районе Житомирской области. Известно о двух погибших и двух пострадавших гражданах, которых с травмами средней тяжести госпитализировали в больницы.