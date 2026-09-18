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18 вересня 2026, 11:43

Росіяни вдарили по електричці на Харківщині: виникла пожежа, є постраждалі

18 вересня 2026, 11:43
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Фото: Укрзалізниця
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Вранці 18 вересня російські війська завдали удару по приміському поїзду на Харківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю".

Загрозу виявила моніторингова група, після чого була оголошена евакуація пасажирів.

За інформації Укрзалізниці, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень – під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда.

Як розповів Суспільному керівник Нововодолазької громади Олександр Єсін, влучання сталося о 10:27 поблизу платформи "Липкуватівка", окупанти застосували реактивний безпілотник "Герань-4".

Внаслідок ворожої атаки загорілися кілька вагонів (зокрема, перший та другий).

За даними Єсіна, постраждали п'ятеро людей: одна людина дістала осколкове поранення, інші – опіки обличчя та верхніх кінцівок, а також ушиб голови. Інформація щодо стану постраждалих уточнюється.

На місці події працюють рятувальники та медики, які ліквідовують наслідки удару.

Для перевезення пасажирів електропоїзда до Нової Водолаги громада направила два автобуси.

Нагадаємо, вранці 16 вересня на Миколаївщині під ворожий удар потрапив поїзд №122 "Київ – Миколаїв". Згодом у ДСНС показали наслідки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилювати тиск на Росію у відповідь на атаки по пасажирському транспорту в Україні.

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