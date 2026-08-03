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Правоохоронці затримали чоловіка, який під час суперечки вбив сусіда по хостелу у Дніпровському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні. Від отриманого поранення уродженець Київщини помер на місці.

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Нападником, який переховувався неподалік місця злочину, виявився військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ.

Затриманому оголосили підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. До суду подано клопотання про взяття фігуранта під варту.

Нагадаємо, ввечері 26 липня у Києві під час вуличного конфлікту студент поранив ножем трьох чоловіків. Нападника затримали, йому повідомили про підозру.