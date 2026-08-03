Після сварки напав із ножем: на Дніпропетровщині розслідують вбивство 33-річної жінки

Фото: Національна поліція

У Вільногірську Дніпропетровської області правоохоронці затримали 34-річного чоловіка. Під час сварки підозрюваний завдав 33-річній жінці численних ножових поранень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Злочин стався ввечері 1 серпня за місцем проживання потерпілої.

За даними слідства, після повернення жінки додому між нею та співмешканцем виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Під час сварки чоловік кілька разів вдарив жінку кулаком в обличчя. Коли потерпіла, втративши рівновагу, впала на ліжко, він накинувся на неї з ножем і завдав численних ударів. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла. Після скоєного зловмисник втік з місця події.

У ході розшукових заходів оперативники встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у смертельному ножовому пораненні 21-річного односельця. За даними слідства, злочин стався під час нічного застілля. Тіло 21-річного чоловіка виявили в одному з приватних будинків села Раків.