РФ заманює військових на "побачення", щоб убити: СБУ зірвала понад 50 замахів

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У СБУ заявили про активізацію спроб російських спецслужб ліквідувати українських військових через "медові пастки"

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними відомства, з початку 2026 року вдалося запобігти понад 50 таким спробам. Російські агенти використовують сайти знайомств і тематичні чати в месенджерах, де створюють фейкові акаунти та пропонують військовослужбовцям стосунки або зустрічі.

Після встановлення контакту ворог намагається заманити військових у заздалегідь підготовлені місця для вбивства. Для цього російські спецслужби використовують вибухові пристрої, а також отруйні речовини.

Зокрема, у березні 2025 року на Харківщині СБУ затримала агентку ФСБ, яка під виглядом волонтерської допомоги передала військовому продукти та ліки з отрутою.

В іншому випадку російська агентка надіслала українському військовому пляшку з напоєм, у яку додала смертельну дозу метадону. СБУ перехопила посилку, а експертиза підтвердила наявність небезпечних речовин.

Також у січні 2026 року військова контррозвідка СБУ затримала агента-кілера ФСБ, який намагався вбити військового ЗСУ у Запоріжжі.

За матеріалами слідства, українського захисника заманили до промзони під приводом побачення з дівчиною із сайту знайомств. Натомість там на нього напав чоловік у балаклаві та завдав шість ножових ударів.

Правоохоронці затримали нападника й встановили жінку, яка за завданням ФСБ спілкувалася з військовим через фейковий акаунт і виманила його на місце замаху.

За цими фактами тривають розслідування за статтями про державну зраду, умисне вбивство та терористичний акт. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ закликає військових і цивільних бути обережними під час онлайн-знайомств та повідомляти про підозрілі контакти або діяльність російських спецслужб.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали російську агентку, яка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ. Також місцева ІТ-фахівчиня готувала саморобні вибухові пристрої для вчинення терактів.