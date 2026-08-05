Трамп відмовив Зеленському в додаткових ракетах до Patriot, – FT

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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським минулого тижня відмовив у наданні сотень додаткових ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів Patriot

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Financial Times, передає RegioNews.

За даними видання, під час зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський попросив надати Україні додаткові ракети до систем Patriot напередодні зими. Однак Трамп відхилив це прохання, пояснивши рішення дефіцитом перехоплювачів у запасах США.

Як стверджують співрозмовники Financial Times, американський президент заявив, що ці ракети наразі потрібні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході та союзників США в регіоні на тлі протистояння з Іраном.

Водночас глава Пентагону раніше заперечував інформацію про суттєве скорочення запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot і THAAD, назвавши такі повідомлення неправдивими.

За інформацією CNN, під час кампанії проти Ірану американські військові використали близько 80% ракет-перехоплювачів для систем THAAD і приблизно 65% – для Patriot.

Крім того, за даними ЗМІ, Трамп поки що не ухвалив остаточного рішення щодо можливого надання Україні ліцензії на виробництво систем Patriot.

Нагадаємо, 28 липня в Овальному кабінеті відбулася зустріч Зеленського з Трампом – український президент назвав переговори "хорошою зустріччю" й обговорив із американським колегою ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot.

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