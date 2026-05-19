Смертельна ДТП на Житомирщині: мотоцикл вилетів у кювет
У Житомирській області будуть судити водія мотоцикла за смертельну ДТП. Внаслідок аварії його пасажир загинув
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 5 квітня. 22-річний водій сів за кермо мотоцикла попри те, що був п'яний. Він не обрав безпечну швидкість, і в результаті мотоцикл вилетів у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП загинув 22-річний пасажир.
Днями водій отримав підозру. Тепер йому загрожує ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.
Нагадаємо, у Хмельницькому слідчі повідомили про підозру 20-річному водієві автомобіля BMW X4, який став винуватцем ДТП з двома загиблими.
Загибель одномісячного малюка на Сумщині: винуватцю ДТП повідомили про підозруВсі новини »
19 травня 2026, 10:45На Одещині BMW вилетів у кювет та перекинувся: двоє травмованих
19 травня 2026, 08:59На Львівщині у ДТП з мікроавтобусом постраждав 17-річний мотоцикліст
18 травня 2026, 10:58
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Ведуча Леся Нікітюк показала, як її маленький син уже ходить
20 травня 2026, 01:35"Копійки передає": акторка Анна Саліванчук публічно "наїхала" на екс-чоловіка за ігнорування дітей
20 травня 2026, 00:55На Львівщині чиновника Укрзалізниці піймали на хабарі
19 травня 2026, 23:20На Київщині жорстоко вбили собаку
19 травня 2026, 23:05Сирський порівняв втрати ЗСУ та окупантів
19 травня 2026, 22:54У Запоріжжі чоловік відкрив вогонь по підлітку
19 травня 2026, 22:40Трагедія у Прилуках: 20 травня в місті оголошено день жалоби за загиблими від ракетного удару
19 травня 2026, 22:12Харків під ударом: ворожий безпілотник атакував Новобаварський район
19 травня 2026, 21:55На Херсонщині "діджей окупантів" корегував удари по українцях
19 травня 2026, 21:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »