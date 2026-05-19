Смертельна ДТП на Житомирщині: мотоцикл вилетів у кювет

Фото: Національна поліція

У Житомирській області будуть судити водія мотоцикла за смертельну ДТП. Внаслідок аварії його пасажир загинув

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 5 квітня. 22-річний водій сів за кермо мотоцикла попри те, що був п'яний. Він не обрав безпечну швидкість, і в результаті мотоцикл вилетів у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП загинув 22-річний пасажир.

Днями водій отримав підозру. Тепер йому загрожує ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Нагадаємо, у Хмельницькому слідчі повідомили про підозру 20-річному водієві автомобіля BMW X4, який став винуватцем ДТП з двома загиблими.