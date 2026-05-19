Слідчі повідомили про підозру 27-річному чоловіку, який влаштував смертельну ДТП у місті Охтирка на Сумщині

Водію інкримінують ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Правоохоронці встановили, що під час аварії чоловік перебував під дією алкоголю. Його затримали.

Суд уже обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, аварія сталася пізно ввечері 14 травня на вулиці Холодноярській в Охтирці. Водій авто Honda допустив зіткнення з BMW, після чого його машина вилетіла на узбіччя та протаранила припарковані там автівки.

У салоні Honda разом із водієм перебували його дружина та троє дітей. Внаслідок сильного удару одномісячний хлопчик отримав тяжкі травми та загинув. Постраждали ще двоє дітей віком 3 та 4 роки, одного з них госпіталізували.