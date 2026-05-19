Трагедія у Прилуках: 20 травня в місті оголошено день жалоби за загиблими від ракетного удару
У Прилуках Чернігівської області 20 травня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару 19 травня
Про це повідомила Прилуцька міська рада, передає RegioNews.
"У зв'язку з трагедією, що сталася через російську ракетну атаку на Прилуки, 20 травня оголошено днем жалоби за загиблими", - йдеться у повідомленні.
У міськраді висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
Нагадаємо, що близько 10-ї ранку російські військові завдали удару балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині. Відомо, що троє людей загинули і 29 постраждали, з яких 5 перебувають у важкому стані.
