Трагедія у Прилуках: 20 травня в місті оголошено день жалоби за загиблими від ракетного удару

Прилуцька міська рада

"У зв'язку з трагедією, що сталася через російську ракетну атаку на Прилуки, 20 травня оголошено днем жалоби за загиблими", - йдеться у повідомленні.

У міськраді висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, що близько 10-ї ранку російські військові завдали удару балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині. Відомо, що троє людей загинули і 29 постраждали, з яких 5 перебувають у важкому стані.