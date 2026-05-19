Смертельное ДТП в Житомирской области: мотоцикл вылетел в кювет

В Житомирской области будут судить водителя мотоцикла за смертельное ДТП. В результате аварии его пассажир погиб

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Авария произошла 5 апреля. 22-летний водитель сел за руль мотоцикла, несмотря на то, что был пьян. Он не выбрал безопасную скорость, и в результате мотоцикл вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погиб 22-летний пассажир.

На днях водитель получил подозрение. Теперь ему грозит заключение сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

