На Київщині жорстоко вбили собаку

У поліції розпочали розслідування через вбивство собаки. Інцидент стався у місті Богуслав

Про це повідомляє поліція Київської області.

Поліцейські дізнались про інцидент, коли займались моніторингом соціальних мереж. В одному з Telegram-каналів вони побачили повідомлення про жорстоки дії щодо собаки в Богуславі. На жаль, тварина не вижила.



"Працівники Обухівського районного управління поліції зареєстрували відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту та його учасників", - повідомили в поліції.

