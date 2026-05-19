На Херсонщині "діджей окупантів" корегував удари по українцях

Фото з відкритих джерел

Херсонський міський суд Херсонської області визнав місцевого жителя у державній зраді. Виявилось, що вігн передава росіянам дані та просив не обстрілювати ферму його батька

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у березні 2023 року чоловік передав дані про ЗСУ на території Білозерської громади. Його співрозмовни передав ці дані представнику російських окупаційних військ і потім за тими координатами були нанесені ракетні та артилерійські обстріли.

Також знайшли переписку, в якій обвинувачений просив росіян не обстрілювати ферму батька. Зокрема, чоловік "зливав" дані проукраїнських жителів окуповани територій. За інформацію про ЗСУ він просив грошову винагороду, а також обговорював можливість переправлення на окуповану територію.

Його знайомі розповіли, що під час окупації він працював у міністерстві сільського господарства і риболовства, а також був діджеєм у ресторані, грав музику, розважав російських солдатів, спілкувався із відвідувачами, в тому числі співробітниками ФСБ РФ. Також знайшли відео, де чоловік був ведучим на "Дні захисту дітей" за участі окупаційної адміністрації і Росгвардії.

На суді чоловік заявив, що росіяни нібито змусили його озвучити захід до дня захисту дітей. Він також заявив, що загубив сім-карту і заперечив, що під час окупації або після передававав інформацю про ЗСУ.

Колишня співмешканка чоловіка розповіла, що помічала в його телефоні вихідні повідомлення, які містили картинки, фрагменти карт. За її словами, він також знімав відео їхньої спільної поїздки машиною, коли на задньому фоні ніби випадково міг бути український блокпост.

Суд визнав чоловіка винним та призначив довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині студент коригував ракетно-дронові атаки росіян на енергетичну інфраструктуру центрального регіону України. СБУ затримала зрадника.