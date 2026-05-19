У Запоріжжі чоловік відкрив вогонь по підлітку

Інцидент стався у Космічному районі міста. Тепер чоловіку, який стріляв, загрожує ув'язнення

Як з'ясували правоохоронці, стався конфлікт між студентом та 22-річним місцевим жителем. Під час сварки старший чоловік поцілив у неповнолітнього хлопця з травматичного пістолета. Потім він намагався втекти на автомобілі, але він був затриманий. Тепер йому загрожує ув'язенння до семи років.

"На підставі зібраних доказів під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

