Сирський порівняв втрати ЗСУ та окупантів

Фото: Скриншот із відео

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Militarnyi, передає RegioNews .

"Загальні втрати наразі на фронті десь в 3,5 раза більші (у росіян - ред.), а по вбитих, то цифра сягає залежно від дня і в сім разів, і в дев’ять разів інколи буває", - сказав він.

Сирський наголосив, що в українській армії немає вищої цінності, ніж життя і здоров’я військовослужбовців, та запевнив, що Україна рухається правильним шляхом і робить усе можливе для мінімізації втрат Сил оборони.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати особового складу російських військ із 24 лютого 2022 року по 19 травня 2026-го сягнули близько 1 351 150 осіб, 1140 з них - ліквідовані за останню добу.