У Києві правоохоронець перевозив 4,8 кг наркотиків у власному авто
Правоохоронцю з Києва повідомлено про підозру у перевезенні особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту
Про це повідомив офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, 26-річний працівник поліції придбав PVP психотропну речовину, обіг якої заборонено, та зберігав її для подальшого продажу.
Перевозив психотропи він у власному автомобілі. Під час перевірки документів поліцейські зупинили авто та виявили у салоні два поліетиленові пакети з білою кристалічною речовиною.
Загалом вилучено понад 4,8 кг PVP. Орієнтовна вартість психотропів за цінами чорного ринку близько 4,8 млн грн.
Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України, а саме - незаконне придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах.
Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, що раніше у Києві викрили восьмох учасників банди. Зловмисники продавали метадон по всій Україні.