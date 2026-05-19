19 травня 2026, 20:12

У Києві правоохоронець перевозив 4,8 кг наркотиків у власному авто

Фото: Офіс Генерального прокурора
Правоохоронцю з Києва повідомлено про підозру у перевезенні особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту

Про це повідомив офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 26-річний працівник поліції придбав PVP психотропну речовину, обіг якої заборонено, та зберігав її для подальшого продажу.

Перевозив психотропи він у власному автомобілі. Під час перевірки документів поліцейські зупинили авто та виявили у салоні два поліетиленові пакети з білою кристалічною речовиною.

Загалом вилучено понад 4,8 кг PVP. Орієнтовна вартість психотропів за цінами чорного ринку близько 4,8 млн грн.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України, а саме - незаконне придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах.

Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що раніше у Києві викрили восьмох учасників банди. Зловмисники продавали метадон по всій Україні.

