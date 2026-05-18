У Хмельницькому слідчі повідомили про підозру 20-річному водієві автомобіля "BMW X4", який став винуватцем смертельної дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загинули двоє людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, водій "BMW X4" виїхав на смугу зустрічного руху, після чого автомобіль опинився на тротуарі, де збив двох пішоходів та врізався в електроопору.

Унаслідок ДТП 21-річна дівчина загинула на місці події. 24-річного чоловіка медики госпіталізували у важкому стані, однак згодом він помер у лікарні.

Як відомо, трагедія сталася ввечері 16 травня на вулиці Степана Бандери.Також травми зазнали двоє неповнолітніх пасажирів автомобіля. Одного з них госпіталізували з переломом, іншому надали медичну допомогу на місці без подальшої госпіталізації. Водія затримали таоголосили підозру.