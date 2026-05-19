50 атак за день: ворог гатив по Дніпропетровській області, троє постраждалих
Російські військові упродовж дня понад 50 разів атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області, троє людей зазнали поранень
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Ворог застосував артилерію, безпілотники та завдав удару авіабомбою.
У Нікопольському районі росіяни били по райцентру, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій і Мирівській громадах.
Пошкоджені багатоквартирний та приватні будинки, заправка, автомобілі. Поранень дістали чоловіки 58 та 67 років.
У Синельниківському районі війська РФ завдали ударів по Покровській та Дубовиківській громадах.
Пошкоджені приватний будинок та будівля, що не експлуатується. Поранений 68-річний чоловік. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що у Нікополі 19 травня російські війська двічі атакували FPV-дронами рятувальників, які прямували на гасіння пожежі у житловому будинку після чергового обстрілу.