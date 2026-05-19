19 травня 2026, 23:20

На Львівщині чиновника Укрзалізниці піймали на хабарі

Фото: Національна поліція
У Львівській області посадовець Укрзалізниці отримав підозру. Відомо. що йдеться про вимагання та отримання хабара

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, начальник одного з лінійних відділів ВП "Львівське регіональне відділення Енергозбут" філії Енергозбут АТ "Укрзалізниця" вимагав гроші від підприємця. За цей хабар він обіцяв вплинути на прийняття посадовими особами рішення щодо "позитивного та пришвидшеного вирішення" його питання про оформлення дозвільної та технічної документації для приєднання до електричних мереж АТ "Укрзалізниця".

Посадовця затримали прямо в його кабінеті після того, як він отримав від підприємця 70 000 гривень.

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали прикордонника-дезертира, який за хабар в 5000 доларів хотів залишити частину та уникнути служби.

