12:31  19 травня
У Києві оголосили підозру чоловіку, який побив та залякував пістолетом охоронця
11:10  19 травня
На Буковині під час спроби втечі до Молдови помер киянин
09:10  19 травня
У Харкові засудили військового за стосунки з 14-річною дівчинкою
UA | RU
UA | RU
19 травня 2026, 20:59

Погрожував підірвати поліцію гранатою: у Києві мешканця Оболоні засудили на 9 років

19 травня 2026, 20:59
Читайте также на русском языке
Фото: Київська міська прокуратура
Читайте также
на русском языке

Киянин після сварки з дружиною погрожував підірвати гранатою працівників поліції – його засуджено до 9 років позбавлення волі

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва суд оголосив обвинувальний вирок 37-річному мешканцю столиці.

Його визнано винним у посяганні на життя працівників поліції та незаконному поводженні зі зброєю і бойовими припасами.

У квітні 2022 року чоловік у квартирі на Оболоні посварився зі своєю цивільною дружиною.

Жінка втекла на вулицю, а до агресора, у якого вдома була зброя, викликали поліцію. Під час затримання поліцейськими чоловік висмикнув запобіжне кільце гранати та погрожував її підірвати, втім йому не дали це зробити.

Вдома у обвинуваченого вилучили перероблений самозарядний карабін "АКМС-МФ” та понад 600 набоїв різного калібру, включаючи бронебійно-запалювальні.

У суді прокурор просив призначити чоловіку покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Оболонський районний суд міста Києва визнав його винним за інкримінованими статтями та засудив його до 9 років позбавлення волі. Окружна прокуратура готує апеляційну скаргу на ухвалений вирок.

Нагадаємо, що раніше поліція зафіксувала два факти підриву гранат зареєстрували протягом доби працівники поліції Тернопільщини. Один із фігурантів втратив кисть, а інший отримав осколкові поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підрив Граната Оболонський район Київ поліція
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
15 років тюрми та конфіскація: суд посилив вирок агентці РФ, яка шпигувала на Київщині
19 травня 2026, 20:38
У Києві правоохоронець перевозив 4,8 кг наркотиків у власному авто
19 травня 2026, 20:12
У Кривому Розі викрили організатора міжнародної афери на 7 млн грн
19 травня 2026, 19:48
"Фронт ще збільшиться": РФ готує наступ з боку Білорусі - Сирський
19 травня 2026, 19:45
На Кіровоградщині чиновники побились прямо у Раді
19 травня 2026, 19:30
На Прикарпатті викрили схему розкрадання газу з ГТС на 203 млн грн
19 травня 2026, 19:29
ЗСУ уразили командний пункт у Курській області та переправи на Донеччині
19 травня 2026, 19:12
На Дніпропетровщині бізнесвумен "заробила" майже мільйон на шкільному укритті
19 травня 2026, 18:45
На Кіровоградщині судитимуть чиновниць за махінації на закупівлях
19 травня 2026, 18:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »