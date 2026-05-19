Погрожував підірвати поліцію гранатою: у Києві мешканця Оболоні засудили на 9 років

Киянин після сварки з дружиною погрожував підірвати гранатою працівників поліції – його засуджено до 9 років позбавлення волі

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва суд оголосив обвинувальний вирок 37-річному мешканцю столиці.

Його визнано винним у посяганні на життя працівників поліції та незаконному поводженні зі зброєю і бойовими припасами.

У квітні 2022 року чоловік у квартирі на Оболоні посварився зі своєю цивільною дружиною.

Жінка втекла на вулицю, а до агресора, у якого вдома була зброя, викликали поліцію. Під час затримання поліцейськими чоловік висмикнув запобіжне кільце гранати та погрожував її підірвати, втім йому не дали це зробити.

Вдома у обвинуваченого вилучили перероблений самозарядний карабін "АКМС-МФ” та понад 600 набоїв різного калібру, включаючи бронебійно-запалювальні.

У суді прокурор просив призначити чоловіку покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Оболонський районний суд міста Києва визнав його винним за інкримінованими статтями та засудив його до 9 років позбавлення волі. Окружна прокуратура готує апеляційну скаргу на ухвалений вирок.

