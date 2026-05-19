ЗСУ уразили командний пункт у Курській області та переправи на Донеччині
18 травня Сили оборони України уразили командно-спостережний пункт російських військ у районі Тьоткіного Курської області РФ та ще низку ворожих об'єктів на території Херсонської, Сумської, Дніпропетровської та Донецької областей
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
У районах Олександрівки Херсонської області й Біловодів Сумської області оборонці уразили ворожі пункти управління безпілотниками.
На тимчасово захопленій території Донецької області уражені дві понтонно-мостові переправи загарбників.
У районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського Донецької області завдані удари по зосередженнях живої сили армії РФ.
