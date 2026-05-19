19 травня 2026, 19:12

ЗСУ уразили командний пункт у Курській області та переправи на Донеччині

Фото: Генштаб ЗСУ
18 травня Сили оборони України уразили командно-спостережний пункт російських військ у районі Тьоткіного Курської області РФ та ще низку ворожих об'єктів на території Херсонської, Сумської, Дніпропетровської та Донецької областей

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews.

У районах Олександрівки Херсонської області й Біловодів Сумської області оборонці уразили ворожі пункти управління безпілотниками.

На тимчасово захопленій території Донецької області уражені дві понтонно-мостові переправи загарбників.

У районах Січневого Дніпропетровської області та Родинського Донецької області завдані удари по зосередженнях живої сили армії РФ.

Нагадаємо, що вранці та в ніч на 15 травня українські військові атакували низку важливих об'єктів окупантів. Зокрема, НПЗ "Рязанський".

