У Львові натопв напав на авто ТЦК та звільнив мобілізованого

Фото з відкритих джерел

Інцидент стався в районі вулиці Богдана Хмельницького у Львові. У ТЦК зробили заяву

Про це повідомляє Львівський ТЦК та СП, передає RegioNews.

У ТЦК заявили, що група людей вчинила агресивні дії щодо службового авто військових. Зазначається, що машина була пошкоджена. Також у повідомленні йдеться про "створену загрозу життю та здоров’ю особового складу" та "фактично зірване виконання заходів мобілізації".

"Наголошуємо, що подібні дії є неприпустимими в умовах воєнного стану та можуть мати правові наслідки відповідно до чинного законодавства України. Перешкоджання законній діяльності представників сектору безпеки і оборони, заклики до насильства та пошкодження майна не мають жодного виправдання", - повідомили в ТЦК.

Слід зазначити, що раніше в соцмережах поширили відео, де натовп людей буквально витягнув із буса військових чоловіка, якого, ймовірно, хотіли мобілізувати.

Нагадаємо, раніше працівник одного із ТЦК в Одеській області обіцяв зняти чоловіка з розшуку та працевлаштувати на критичне підприємство з подальшим бронюванням, а у разі відмови платити залякував службою на передовій.