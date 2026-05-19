ДТП сталася 18 травня близько 14:00 між населеними пунктами Комишівка та Кислиця в Ізмаїльському районі

На трасі Ізмаїл – Кілія – Вилкове 29-річний водій BMW не впорався з керуванням через швидкість руху, внаслідок чого автомобіль вилетів в кювет і кілька разів перекинувся.

Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримав сам водій, а також його 18-річний пасажир. Обох постраждалих доставили до лікарні.

Водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

