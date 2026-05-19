На Одещині BMW вилетів у кювет та перекинувся: двоє травмованих
ДТП сталася 18 травня близько 14:00 між населеними пунктами Комишівка та Кислиця в Ізмаїльському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На трасі Ізмаїл – Кілія – Вилкове 29-річний водій BMW не впорався з керуванням через швидкість руху, внаслідок чого автомобіль вилетів в кювет і кілька разів перекинувся.
Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримав сам водій, а також його 18-річний пасажир. Обох постраждалих доставили до лікарні.
Водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, вдень 10 травня на Київщині пʼяний водій виїхав на зустрічну смугу і влаштував ДТП. Внаслідок аварії постраждали дві людини.
