18 травня 2026, 10:58

На Львівщині у ДТП з мікроавтобусом постраждав 17-річний мотоцикліст

Фото: поліція
ДТП сталася 17 травня близько 16:00 на автодорозі "Броди-Шептицький" у селі Станіславчик Золочівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися мотоцикл Spark, яким керував 17-річний житель району, та мікроавтобус Renault Trafic під керуванням 62-річної місцевої мешканки.

Внаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав травми, його доставили до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Хмельницькому слідчі повідомили про підозру 20-річному водієві автомобіля BMW X4, який став винуватцем ДТП з двома загиблими.

