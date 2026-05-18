На Львівщині у ДТП з мікроавтобусом постраждав 17-річний мотоцикліст
ДТП сталася 17 травня близько 16:00 на автодорозі "Броди-Шептицький" у селі Станіславчик Золочівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися мотоцикл Spark, яким керував 17-річний житель району, та мікроавтобус Renault Trafic під керуванням 62-річної місцевої мешканки.
Внаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав травми, його доставили до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
