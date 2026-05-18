Фото: поліція

ДТП сталася 17 травня близько 16:00 на автодорозі "Броди-Шептицький" у селі Станіславчик Золочівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися мотоцикл Spark, яким керував 17-річний житель району, та мікроавтобус Renault Trafic під керуванням 62-річної місцевої мешканки.

Внаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав травми, його доставили до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Хмельницькому слідчі повідомили про підозру 20-річному водієві автомобіля BMW X4, який став винуватцем ДТП з двома загиблими.