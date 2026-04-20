На Житомирщині Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ботоферму на понад 20 тисяч акаунтів, через які Росія поширювала фейки про Україну.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба управління СБ України в Житомирській області.

Як повідомили у спецслужбі, у Житомирі затримали організатора підпільної ботоферми, яку росіяни використовували для проведення інформдиверсій проти України.

За матеріалами справи, фігурант щомісяця продавав до країни-агресора понад 3 тисячі фейкових сторінок для поширення кремлівської пропаганди.

Для цього зловмисник створював "підставні" акаунти, зареєстровані на мобільні номери українських операторів, а потім продававши їх на спеціалізованих вражених онлайн-платформах.

"Встановлено, що основними його клієнтами були представники російських спецслужб, які розганяли дезінформацію про Силі оборони та внутрішню ситуацію в Україні", - кажуть у СБУ.

Там додали, що росіяни використовували фейкові облікові записи для розповсюдження від громадян України анонімних повідомлень про "мінування" вітчизняних об'єктів.

"Таким чином враг намагався спровокувати панічні настрої серед людей, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні", - наголосили в СБУ.

Співробітники спецслужб задокументували злочини фігуранта та затримали його за місцем проживання, де він організував ботоферму. Водночас правоохоронці заблокували майже 20 тисяч фейкових інтернет-профілів, які "працювали" на російських спецслужбістів.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено комп'ютерну техніку, USB-хабі з модемами, телефони та близько 2 тисяч сім-карт різних мобільних операторів.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб).Триває слідство.

