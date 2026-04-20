20 квітня 2026, 14:15

На Житомирщині ліквідували ботоферму на 20 тисяч акаунтів: працювала на спецслужби РФ

Фото: пресслужба СБУ
На Житомирщині Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ботоферму на понад 20 тисяч акаунтів, через які Росія поширювала фейки про Україну. 

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба управління СБ України в Житомирській області, передає RegioNews.

Як повідомили у спецслужбі, у Житомирі затримали організатора підпільної ботоферми, яку росіяни використовували для проведення інформдиверсій проти України.

За матеріалами справи, фігурант щомісяця продавав до країни-агресора понад 3 тисячі фейкових сторінок для поширення кремлівської пропаганди.

Для цього зловмисник створював "підставні" акаунти, зареєстровані на мобільні номери українських операторів, а потім продававши їх на спеціалізованих вражених онлайн-платформах.

"Встановлено, що основними його клієнтами були представники російських спецслужб, які розганяли дезінформацію про Силі оборони та внутрішню ситуацію в Україні", - кажуть у СБУ.

Там додали, що росіяни використовували фейкові облікові записи для розповсюдження від громадян України анонімних повідомлень про "мінування" вітчизняних об'єктів.

"Таким чином враг намагався спровокувати панічні настрої серед людей, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні", - наголосили в СБУ.

Співробітники спецслужб задокументували злочини фігуранта та затримали його за місцем проживання, де він організував ботоферму. Водночас правоохоронці заблокували майже 20 тисяч фейкових інтернет-профілів, які "працювали" на російських спецслужбістів.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено комп'ютерну техніку, USB-хабі з модемами, телефони та близько 2 тисяч сім-карт різних мобільних операторів.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб).Триває слідство.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці нейтралізували у Полтавській та Закарпатській областях дві ботоферми , які проводили інформдиверсії проти України.

Також повідомлялося, що правоохоронці заблокували роботу ворожої ботоферми у Вінниці , яка працювала на користь Росії. Щодня створювалося до 500 фейкових акаунтів, у тому числі у заборонених в Україні соцмережах, для розгону кремлівських наративів.

СБУ Нацполіція ботоферма пропаганда дезінформація
Коригував удари під час роботи: в Одесі затримали таксиста-агента ФСБ
16 квітня 2026, 12:01
У Харкові затримали агентку, яка в онлайн-режимі коригувала атаку на місто 2 квітня
13 квітня 2026, 11:18
СБУ закликала українців "бути особливо пильними" на Великдень
10 квітня 2026, 16:28
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
$3000 доларів за посвідку: у Києві викрили схему легалізації іноземців
20 квітня 2026, 16:58
Як українська РЕБ "Ліма" знищує російські "Кинджали" (ВІДЕО)
20 квітня 2026, 16:55
На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, є постраждалі
20 квітня 2026, 16:43
Аферисти від імені Буданова просять "повертати українців з-за кордону"
20 квітня 2026, 16:40
Уряд планує витратити на телемарафон понад 630 млн грн – нардеп
20 квітня 2026, 16:36
На Київщині лісник натрапив на мінометну міну: сапери знешкодили боєприпас
20 квітня 2026, 16:25
У Херсоні чоловік перейшов на бік росіян заради рублів
20 квітня 2026, 16:12
Сили оборони уразили НПЗ у Туапсе, два десантні кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб
20 квітня 2026, 15:59
На Полтавщині легковик "влетів" у вантажівку: серед постраждалих 2-річна дитина
20 квітня 2026, 15:55
На Черкащині викрили масштабний видобуток піску з дна Дніпра
20 квітня 2026, 15:52
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
