20 апреля 2026, 14:15

В Житомирской области ликвидировали ботоферму на 20 тысяч аккаунтов: работала на спецслужбы РФ

Фото: пресс-служба СБУ
В Житомирской области Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали ботоферму более чем на 20 тысяч аккаунтов, через которые Россия распространяла фейки об Украине. 

Про це у Фейсбуці повідомила прес-служба управління СБ України в Житомирській області, передає RegioNews.

Як повідомили у спецслужбі, у Житомирі затримано організатора підпільної ботоферми, яку росіяни використали для проведення інформдиверсій проти України.

За матеріалами справи, фігурант щомісяця продавав у країну-агресор понад 3 тисячі фейкових сторінок для поширення кремлівської пропаганди.

Для цього зловмисник створював "підставні" облікові записи, зареєстровані на мобільні номери українських операторів, а потім продавав їх на спеціалізованих ворожих онлайн-платформах.

"Встановлено, що основними його клієнтами були представники російських спецслужб, які розганяли дезінформацію про Сили оборони та внутрішню ситуацію в Україні", - кажуть у СБУ.

Там додали, що росіяни використали фейкові акаунти для поширення нібито від громадян України анонімних повідомлень про "мінування" вітчизняних об'єктів.

"Таким чином ворог намагався спровокувати панічні настрої серед людей, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні", - наголосили в СБУ.

Співробітники спецслужб задокументували злочини фігуранта та затримали його за місцем проживання, де він організував ботоферму. Водночас правоохоронці заблокували майже 20 тисяч фейкових інтернет-профілів, які "працювали" на російських спецслужбистів.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено комп'ютерну техніку, USB-хаби з модемами, телефони та близько 2 тисяч сім-карт різних мобільних операторів.

Поки що йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб). Триває слідство.

Нагадаємо, раніше правоохоронці нейтралізували у Полтавській та Закарпатській областях дві ботоферми , які проводили інформдиверсії проти України.

Також повідомлялося, що правоохоронці заблокували роботу ворожої ботоферми у Вінниці , яка працювала на користь Росії. Щодня створювалося до 500 фейкових облікових записів, у тому числі в заборонених в Україні соцмережах, для розгону кремлівських наративів.

