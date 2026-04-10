СБУ закликала українців "бути особливо пильними" на Великдень

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Служба безпеки України звернулася до громадян із закликом дотримуватися правил безпеки під час масових заходів на Великодні свята

Про це повідомляє ReioNews із посиланням на офіційний сайт відомства.

Зазначається, що РФ може скористатися релігійним святом для скоєння терактів та диверсій і проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

Основними "цілями" російських диверсантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об'єктів.

Співробітники Служби безпеки та інших правоохоронних органів працюють у посиленому режимі 24/7, а українців закликають дотримуватися таких рекомендацій:

бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;

не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу;

повідомляти про контакти із незнайомцями, які пропонують "легкий заробіток";

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;

у разі необхідності надавати допомогу іншим громадянам;

дотримуватися встановленої комендантської години.

Як повідомлялось, в Києві посилять заходи безпеки на Великдень. Комендантську годину в столиці не скасовуватимуть.