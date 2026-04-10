СБУ закликала українців "бути особливо пильними" на Великдень
Служба безпеки України звернулася до громадян із закликом дотримуватися правил безпеки під час масових заходів на Великодні свята
Про це повідомляє ReioNews із посиланням на офіційний сайт відомства.
Зазначається, що РФ може скористатися релігійним святом для скоєння терактів та диверсій і проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.
Основними "цілями" російських диверсантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об'єктів.
Співробітники Служби безпеки та інших правоохоронних органів працюють у посиленому режимі 24/7, а українців закликають дотримуватися таких рекомендацій:
- бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;
- не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;
- повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу;
- повідомляти про контакти із незнайомцями, які пропонують "легкий заробіток";
- не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;
- у разі необхідності надавати допомогу іншим громадянам;
- дотримуватися встановленої комендантської години.
Як повідомлялось, в Києві посилять заходи безпеки на Великдень. Комендантську годину в столиці не скасовуватимуть.
Буданов зробив заяву про завершення війни в Україні
10 квітня 2026, 15:59РФ оголосила великоднє перемир’я
09 квітня 2026, 22:19Зеленський розкрив найближчі плани РФ
09 квітня 2026, 19:53
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Російський безпілотник влучив у житловий будинок у Сумах
10 квітня 2026, 17:55Сили оборони уразили бурові установки РФ у Каспійському морі
10 квітня 2026, 17:33Військовий облік жінок: у Міноборони пояснили, чому сотні українок опинились у "Резерв+"
10 квітня 2026, 17:15До 15 років засудили агентку РФ, яка допомагала ворогу бомбардувати Краматорськ
10 квітня 2026, 16:50Буданов зробив заяву про завершення війни в Україні
10 квітня 2026, 15:59Вибивали борги та погрожували: на Київщині викрили "банду", яка пересувалась вночі у масках-обличчях
10 квітня 2026, 15:45Скандально відомого харківського депутата оголосили в міжнародний розшук
10 квітня 2026, 15:31В Одесі зірвали замах на офіцера ВМС ЗСУ: затримано іноземного кілера
10 квітня 2026, 15:27Українська митниця отримала нового керівника
10 квітня 2026, 15:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі блоги »