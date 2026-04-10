17:55  10 квітня
Російський безпілотник влучив у житловий будинок у Сумах
11:35  10 квітня
На Київщині чоловік нахабно вкрав чужу автівку прямо з парковки
08:37  10 квітня
ДТП з маршруткою в Одесі: загинула пасажирка, військовому загрожує до 8 років
10 квітня 2026, 16:28

СБУ закликала українців "бути особливо пильними" на Великдень

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Служба безпеки України звернулася до громадян із закликом дотримуватися правил безпеки під час масових заходів на Великодні свята

Про це повідомляє ReioNews із посиланням на офіційний сайт відомства.

Зазначається, що РФ може скористатися релігійним святом для скоєння терактів та диверсій і проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

Основними "цілями" російських диверсантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об'єктів.

Співробітники Служби безпеки та інших правоохоронних органів працюють у посиленому режимі 24/7, а українців закликають дотримуватися таких рекомендацій:

  • бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;
  • не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;
  • повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу;
  • повідомляти про контакти із незнайомцями, які пропонують "легкий заробіток";
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;
  • у разі необхідності надавати допомогу іншим громадянам;
  • дотримуватися встановленої комендантської години.

Як повідомлялось, в Києві посилять заходи безпеки на Великдень. Комендантську годину в столиці не скасовуватимуть.

Буданов зробив заяву про завершення війни в Україні
10 квітня 2026, 15:59
РФ оголосила великоднє перемир’я
09 квітня 2026, 22:19
Зеленський розкрив найближчі плани РФ
09 квітня 2026, 19:53
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Російський безпілотник влучив у житловий будинок у Сумах
10 квітня 2026, 17:55
Сили оборони уразили бурові установки РФ у Каспійському морі
10 квітня 2026, 17:33
Військовий облік жінок: у Міноборони пояснили, чому сотні українок опинились у "Резерв+"
10 квітня 2026, 17:15
До 15 років засудили агентку РФ, яка допомагала ворогу бомбардувати Краматорськ
10 квітня 2026, 16:50
Буданов зробив заяву про завершення війни в Україні
10 квітня 2026, 15:59
Вибивали борги та погрожували: на Київщині викрили "банду", яка пересувалась вночі у масках-обличчях
10 квітня 2026, 15:45
Скандально відомого харківського депутата оголосили в міжнародний розшук
10 квітня 2026, 15:31
В Одесі зірвали замах на офіцера ВМС ЗСУ: затримано іноземного кілера
10 квітня 2026, 15:27
Українська митниця отримала нового керівника
10 квітня 2026, 15:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
