13 квітня 2026, 11:18

У Харкові затримали агентку, яка в онлайн-режимі коригувала атаку на місто 2 квітня

Фото: СБУ
СБУ затримала місцеву жительку, яка коригувала ворожу атаку на Харків 2 квітня. Зловмисниця в режимі реального часу наводила по місту нові російські реактивні дрони-камікадзе типу "Герань-3".

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Жінку затримали "на гарячому" в міському парку, коли вона вела відеотрансляцію другої хвилі ударів по житловій забудові міста.

У затриманої вилучили смартфон із віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою гаджета рашисти наводили "Герані" по багатоквартирних будинках харків’ян.

Зазначається, що жінка потрапила у поле зору окупантів через проросійські коментарі у Telegram.

За даними СБУ, за інструкціями куратора з РФ агентка одразу після нічної атаки прифронтового міста відправилась фіксувати наслідки обстрілів. Того ж дня вона отримала наступне завдання: зняти на відео польоти російських дронів під час ударів по Харкову у світлий час доби.

У такий спосіб росіяни намагалися оцінити ефективність своїх безпілотників та зафіксувати позиції української ППО.

Встановлено, що агентка отримала від куратора орієнтовні напрямки повітряних атак, щоб завчасно прибути "на позицію" і зробити онлайн-фіксацію обстрілу.

Затриманій оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі підліток коригував обстріли міста на замовлення свого батька–агента РФ. Правоохоронці затримали 17-річного хлопця.

