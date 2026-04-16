СБУ викрила в Одесі чергового агента ФСБ. Ним виявився місцевий таксист, який шпигував за місцевмими електропідстанціями та позиціями Сил оборони, прикриваючись роботою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб наприкінці 2025 року, коли шукав в інтернеті варіанти легкого заробітку. В обмін на гроші він погодився готувати координати нових ракетно-дронових ударів по місту.

Прямуючи до клієнтів або повертаючись після виконання замовлень, агент фотографував периметри потенційних "цілей" та позначав їхні геолокації на гугл-картках.

Для зйомки та роботи з картами чоловік використовував смартфон і планшет, де згодом готував звіти для ворога. СБУ затримала агента вдома. Під час обшуків у нього вилучили гаджети та сім-картки з доказами роботи на ворога.

Фігурану оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

