У ніч на 17 квітня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 172 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 120 із них – "шахеди"

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 147 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 17 квітня російські війська завдали ударів по критичних об'єктах Чернігова. Без електропостачання залишилися майже 6 тисяч абонентів.