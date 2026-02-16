У пожежі на Тернопільщині загинув чоловік

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

У неділю, 15 лютого на спецлінію поліції надійшло повідомлення від диспетчера служби надзвичайних ситуацій про пожежу в житловому будинку одного із сіл Почаївської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За попередньою інформацією, причиною пожежі стала несправність пічного опалення. Після локалізації вогню рятувальники у приміщенні виявили тіло господаря 1952 року народження.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Усі обставини трагедії встановлюються.

