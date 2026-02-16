15:11  16 лютого
У віці 79 років помер відомий український лікар і дисидент
11:20  16 лютого
У Києві сварка братів-близнюків завершилася різаниною: один із них – у лікарні
08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
16 лютого 2026, 14:52

У пожежі на Тернопільщині загинув чоловік

16 лютого 2026, 14:52
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
У неділю, 15 лютого на спецлінію поліції надійшло повідомлення від диспетчера служби надзвичайних ситуацій про пожежу в житловому будинку одного із сіл Почаївської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За попередньою інформацією, причиною пожежі стала несправність пічного опалення. Після локалізації вогню рятувальники у приміщенні виявили тіло господаря 1952 року народження.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Усі обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, на Тернопільщині через коротке замикання загинула жінка. Трагедія сталася наприкінці 2025 року.

пожежа Кременець Тернопільська область фото
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
07 серпня 2025
