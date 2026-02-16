Сильний снігопад на Київщині: в’їзд вантажівок у Київ тимчасово обмежили

Фото: Київська ОВА

На Київщині через сильний снігопад дорожні служби працюють у посиленому режимі

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, задіяна спецтехніка для розчистки снігу та обробки доріг протиожеледними матеріалами, щоб забезпечити проїзд основними маршрутами.

Водночас у столиці введено обмеження на в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту з 22:00 15 лютого через складні погодні умови. Через це значна кількість такого транспорту зупиняється на під’їздах і дорогах області.

Водіїв закликають відповідально ставитися до паркування та зупинок уздовж автошляхів, не залишати транспорт там, де це може ускладнити роботу спецтехніки або створити аварійні ситуації.

Також жителям області рекомендують у першій половині дня 16 лютого, за можливості, користуватися громадським транспортом і утриматися від поїздок власними авто без нагальної потреби.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, після короткочасної відлиги в Україну повертаються морози. Температура повітря коливатиметься залежно від регіону.