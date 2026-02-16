08:27  16 лютого
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
08:21  16 лютого
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
07:32  16 лютого
На Полтавщині на залізничних коліях знайшли тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2026, 07:36

Сильний снігопад на Київщині: в’їзд вантажівок у Київ тимчасово обмежили

16 лютого 2026, 07:36
Читайте также на русском языке
Фото: Київська ОВА
Читайте также
на русском языке

На Київщині через сильний снігопад дорожні служби працюють у посиленому режимі

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, задіяна спецтехніка для розчистки снігу та обробки доріг протиожеледними матеріалами, щоб забезпечити проїзд основними маршрутами.

Водночас у столиці введено обмеження на в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту з 22:00 15 лютого через складні погодні умови. Через це значна кількість такого транспорту зупиняється на під’їздах і дорогах області.

Водіїв закликають відповідально ставитися до паркування та зупинок уздовж автошляхів, не залишати транспорт там, де це може ускладнити роботу спецтехніки або створити аварійні ситуації.

Також жителям області рекомендують у першій половині дня 16 лютого, за можливості, користуватися громадським транспортом і утриматися від поїздок власними авто без нагальної потреби.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, після короткочасної відлиги в Україну повертаються морози. Температура повітря коливатиметься залежно від регіону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область Київ сніг спецтехніка вантажівки дорога обмеження руху
В одному з пунктів пропуску на Закарпатті буде обмежено рух транспорту
15 лютого 2026, 18:14
Після короткочасної відлиги в Україну повертаються морози
15 лютого 2026, 16:59
"Треш" на трасі Київ–Одеса: українці масово нищать авто в глибоких вирвах
15 лютого 2026, 14:30
Всі новини »
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
На Харківщині під час обстрілів постраждала дитина та четверо дорослих
16 лютого 2026, 09:09
В Одесі вибухнув автомобіль: його відкинуло на іншу машину
16 лютого 2026, 08:56
Колишньому міністру енергетики Галущенку вручили підозру у справі "Мідас"
16 лютого 2026, 08:37
На Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик: вісьмох людей госпіталізували
16 лютого 2026, 08:27
В Одесі цивільні напали на військових ТЦК: застосували сльозогінний газ
16 лютого 2026, 08:21
Ворожі дрони та артилерія атакували Дніпропетровщину: наслідки
16 лютого 2026, 08:14
Українська делегація вирушила до Женеви на переговори із США та РФ – Буданов
16 лютого 2026, 08:04
Українські військові за добу ліквідували майже 1200 росіян
16 лютого 2026, 07:55
На Запоріжжі внаслідок російських атак поранені шестеро людей
16 лютого 2026, 07:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »