Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили незаконну схему двох власників приватних клінік, які разом із спільниками підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від анонімних донорів під прикриттям сурогатного материнства.

У ході досудового розслідування правоохоронці викрили 39-річну киянку, яка також взяла участь у програмі сурогатного материнства. Так, між жінкою та медцентром був укладений договір на проведення екстракорпорального запліднення – підсадження ембріона, із яким жінка не мала генетичної спорідненості. За свої "послуги" сурогатна матір мала отримати загалом 14 тисяч євро.

Аби незаконно переправити новонароджене немовля закордон та передати подружжю замовників, у свідоцтві про народження дитини жінка зазначила себе біологічною матір’ю. В подальшому вона перетнула держкордон України та передала немовля іноземцям.

Наразі правоохоронці вживають ряд заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження дитини та перевірки умов її проживання.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон України). Їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці екстрадували з Німеччини учасницю злочинної групи, яка під прикриттям сурогатного материнства продавала немовлят за кордон.