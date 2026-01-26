14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
12:25  26 січня
На Полтавщині в будинку вибухнув газовий балон: троє постраждалих
08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 11:29

На Житомирщині вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами: є травмовані

26 січня 2026, 11:29
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 23 січня на 313 км автодороги Кременець – Біла Церква – Ржищів – Софіївка – Канів у Бердичівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій вантажівки ISUZU, 60-річний житель Київської області, при об’їздуі зіткнувся з маршруткою Volkswagen LT, яка в цей час висаджувала пасажирів на автобусній зупинці. Внаслідок удару маршрутка з’їхала у кювет.

Травми отримали четверо пасажирів маршрутки. До реанімації госпіталізували 42-річну жінку та 38-річного чоловіка. Ще двом пасажирам, 7-річному хлопчику та 52-річній жінці, лікарі надали меддопомогу без госпіталізації.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

На Житомирщині вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами: є травмовані

Нагадаємо, 25 січня на трасі Кіровоградщини зіткнулися легковик та мінівен. Внаслідок ДТП постраждали троє дітей та двоє дорослих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область події аварія ДТП постраждалі
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Зіркова українська борчиня повідомила про народження доньки
26 січня 2026, 15:45
Зеленський незадоволений відновленням енергетики в Україні
26 січня 2026, 15:25
На Київщині вибухнув балкон в багатоповерхівці - що сталось
26 січня 2026, 15:15
Ощадбанк отримав нового керівника
26 січня 2026, 15:08
Через нічну атаку РФ зафіксовані знеструмлення у двох областях
26 січня 2026, 14:57
"Заробили" на генераторах: на Львівщині викрили розкрадання на пів мільйона
26 січня 2026, 14:55
Аграрний конфлікт у ЄС: Польща скаржиться на український імпорт
26 січня 2026, 14:52
Нас "годують" підготовкою стовідсоткових гарантій безпеки від США
26 січня 2026, 14:50
Над Києвом кружляють ворожі дрони
26 січня 2026, 14:35
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
26 січня 2026, 14:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »