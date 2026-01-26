Фото: поліція

ДТП сталася 23 січня на 313 км автодороги Кременець – Біла Церква – Ржищів – Софіївка – Канів у Бердичівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій вантажівки ISUZU, 60-річний житель Київської області, при об’їздуі зіткнувся з маршруткою Volkswagen LT, яка в цей час висаджувала пасажирів на автобусній зупинці. Внаслідок удару маршрутка з’їхала у кювет.

Травми отримали четверо пасажирів маршрутки. До реанімації госпіталізували 42-річну жінку та 38-річного чоловіка. Ще двом пасажирам, 7-річному хлопчику та 52-річній жінці, лікарі надали меддопомогу без госпіталізації.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 25 січня на трасі Кіровоградщини зіткнулися легковик та мінівен. Внаслідок ДТП постраждали троє дітей та двоє дорослих.