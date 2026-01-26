14:23  26 января
26 января 2026, 11:29

В Житомирской области грузовик въехал в маршрутку с пассажирами: есть травмированные

26 января 2026, 11:29
Фото: полиция
ДТП произошло 23 января на 313 км автодороги Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Софиевка – Канев в Бердичевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузовика ISUZU, 60-летний житель Киевской области, при объезде столкнулся с маршруткой Volkswagen LT, которая в это время высаживала пассажиров на автобусной остановке. В результате удара маршрутка съехала в кювет.

Травмы получили четверо пассажиров маршрутки. В реанимацию госпитализировали 42-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Еще двум пассажирам, 7-летнему мальчику и 52-летней женщине, врачи оказали медпомощь без госпитализации.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 25 января на трассе Кировоградщины столкнулись легковушка и минивэн. В результате ДТП пострадали трое детей и двое взрослых.

