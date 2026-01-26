Фото: полиция

ДТП произошло 23 января на 313 км автодороги Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Софиевка – Канев в Бердичевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузовика ISUZU, 60-летний житель Киевской области, при объезде столкнулся с маршруткой Volkswagen LT, которая в это время высаживала пассажиров на автобусной остановке. В результате удара маршрутка съехала в кювет.

Травмы получили четверо пассажиров маршрутки. В реанимацию госпитализировали 42-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Еще двум пассажирам, 7-летнему мальчику и 52-летней женщине, врачи оказали медпомощь без госпитализации.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

