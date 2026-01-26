На трасі Кіровоградщини зіткнулися легковик та мінівен: пʼятеро постраждалих

Фото: поліція

ДТП сталася у неділю, 25 січня, на автодорозі М-30 "Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине" на Кіровоградщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 30-річний водій авто Toyota Hiace, рухаючись зі сторони Кропивницького у напрямку Умані, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався в авто Ford Focus.

Внаслідок ДТП травми отримали 39-річний водій Ford та пасажири авто: 36, 17 та двоє 16-річних. Усіх постраждалих доставили до лікарні.

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини автопригоди.

