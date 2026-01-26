08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
07:50  26 січня
На Харківщині Ford після заносу залетів на припаркований автомобіль
18:14  25 січня
Сніг, ожеледь і дощі в Україні: прогноз погоди на найближчі дні
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 07:38

На трасі Кіровоградщини зіткнулися легковик та мінівен: постраждали троє дітей та двоє дорослих

26 січня 2026, 07:38
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася у неділю, 25 січня, на автодорозі М-30 "Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине" на Кіровоградщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 30-річний водій авто Toyota Hiace, рухаючись зі сторони Кропивницького у напрямку Умані, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався в авто Ford Focus.

Внаслідок ДТП травми отримали 39-річний водій Ford та пасажири авто: 36, 17 та двоє 16-річних. Усіх постраждалих доставили до лікарні.

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини автопригоди.

На трасі Кіровоградщини зіткнулися легковик та мінівен: пʼятеро постраждалих

Нагадаємо, працівники ДБР з'ясовують обставини смертельної ДТП у селі Сокільники на Львівщині, в якій загинув народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кіровоградська область події аварія ДТП постраждалі
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
6 тисяч доларів за зняття з розшуку: у Тернополі комунальник влаштував бізнес на ухилянтах
26 січня 2026, 11:10
На Дніпропетровщині вночі горів храм
26 січня 2026, 10:46
Збій у польських пунктах пропуску на кордоні з Україною: що відомо
26 січня 2026, 10:45
В Одесі окупанти пошкодили обсерваторію під час обстрілів
26 січня 2026, 10:24
"Зливав" росіянам локації ППО біля українських аеродромів: на Миколаївщині затримали 21-річного військового
26 січня 2026, 10:18
Понад 274 тисячі доз вакцин проти туберкульозу та сказу доставлять у регіони
26 січня 2026, 09:57
Наслідки російських обстрілів на Сумщині: семеро поранених, серед них – діти
26 січня 2026, 09:49
На трасі на Одещині сталися дві ДТП: рух ускладнений
26 січня 2026, 09:33
Печерський суд продовжив запобіжний захід детективу НАБУ Магамедрасулову
26 січня 2026, 09:28
У Києві 24-річний водій таксі зламав щелепу пасажирці, бо її знудило в авто
26 січня 2026, 09:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »