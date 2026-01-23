Фото: Фейсбук/ГО Захист Держави. Бердичів

У Бердичеві розпочався чотиритижневий реабілітаційний інтенсив для родин ветеранів та зниклих безвісти, поєднуючи спорт і психологічну підтримку

Про це пише Бердичівський осередок ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

У Бердичеві стартував спортивно-реабілітаційний інтенсив, організований місцевим осередком ГО "Захист Держави". Програма спрямована на підтримку родин ветеранів, а також сімей зниклих безвісти чи тих, хто перебував у полоні. Перша зустріч організаторів та учасників дала змогу познайомитися, відчути спільність та закласти основу для подальшої роботи.

Учасниці інтенсиву під час першого заняття

Інтенсив триватиме чотири тижні і поєднує фізичні тренування з груповою психологічною підтримкою. Учасники також працюватимуть над емоційною рівновагою та налагодженням сімейних взаємин. Програма створена як безпечний простір для відновлення, спілкування та взаємопідтримки.

Програма поєднує фізичне відновлення та психологічну підтримку

Участь у програмі беруть десять жінок. П’ять із них долучилися до інтенсиву вперше, ще п’ять – вдруге, оскільки вже відчули силу спільноти та отримали підтримку на попередніх заняттях. Організатори розробили зручний графік занять та поділили учасниць на три символічні групи: "Віра", "Надія" та "Любов".

З кожною групою працюватиме психологиня Ірина Ремішевська, забезпечуючи уважну та підтримуючу роботу. Учасники відзначають, що програма важлива не лише для фізичного відновлення, а й для створення спільноти та відновлення внутрішньої рівноваги.

