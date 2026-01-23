У Бердичеві стартував інтенсив для родин ветеранів та зниклих безвісти
У Бердичеві розпочався чотиритижневий реабілітаційний інтенсив для родин ветеранів та зниклих безвісти, поєднуючи спорт і психологічну підтримку
Про це пише Бердичівський осередок ГО "Захист Держави", передає RegioNews.
У Бердичеві стартував спортивно-реабілітаційний інтенсив, організований місцевим осередком ГО "Захист Держави". Програма спрямована на підтримку родин ветеранів, а також сімей зниклих безвісти чи тих, хто перебував у полоні. Перша зустріч організаторів та учасників дала змогу познайомитися, відчути спільність та закласти основу для подальшої роботи.
Інтенсив триватиме чотири тижні і поєднує фізичні тренування з груповою психологічною підтримкою. Учасники також працюватимуть над емоційною рівновагою та налагодженням сімейних взаємин. Програма створена як безпечний простір для відновлення, спілкування та взаємопідтримки.
Участь у програмі беруть десять жінок. П’ять із них долучилися до інтенсиву вперше, ще п’ять – вдруге, оскільки вже відчули силу спільноти та отримали підтримку на попередніх заняттях. Організатори розробили зручний графік занять та поділили учасниць на три символічні групи: "Віра", "Надія" та "Любов".
З кожною групою працюватиме психологиня Ірина Ремішевська, забезпечуючи уважну та підтримуючу роботу. Учасники відзначають, що програма важлива не лише для фізичного відновлення, а й для створення спільноти та відновлення внутрішньої рівноваги.
