22 січня 2026, 17:11

У Дрогобичі утворили символічне коло єднання на знак незламності та спільної відповідальності за майбутнє України

22 січня 2026, 17:11
фото: ГО Захист Держави. Дрогобич
Сьогодні, 22 січня, на Перехресті Героїв у місті Дрогобич люди утворили символічне коло єднання як знак незламності та спільної відповідальності за майбутнє України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку ГО Захист Держави. Дрогобич у Фейсбуці.

До акції долучилися представники громад Дрогобиччини: Меденицької, Бориславської, Трускавецької, Дрогобицької та Східницької. Участь у заході взяли працівники органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, освітяни, громадські активісти, волонтери, працівники культури, учні та студенти. Також до заходу долучився Дрогобицький осередок ГО "Захист Держави" – керівниця осередку Марта Слотило.

"День Соборності України – це нагадування, що наша сила в єдності та спільній відповідальності за країну, незалежно від того, де ми живемо й чим займаємося", – йдеться у повідомленні.

У громадській організації також нагадали, що 22 січня пов’язане з ключовими подіями українського державотворення: у 1918 році IV Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки, а в 1919 році – Акт Злуки УНР і ЗУНР, який утвердив прагнення українців до єдиної держави.

Як повідомлялось, у Львові відбулась акція на підтримку прикордонників. Її метою стала підтримка підрозділу "Шквал" 7-го прикордонного Карпатського загону, що виконує бойові завдання на передовій.

