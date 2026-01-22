"Нас всіх об'єднує світло в серцях": в Одесі військові та активісти розгорнули величезний прапор України

Про це повідомляє ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Акція відбулась біля пам'ятника Тарасу Шевченко. Разом активісти та захисники розгорнули величезний державний прапор, як символ Соборності, незламності українського народу та єднання всіх регіонів.

"Коли в наших домівках немає тепла і світла, нас всіх об'єднує світло в серцях та надія, що разом ми зможемо подолати все. Саме об’єднанням ініціатив, націлених на майбутнє України і присвячена діяльність нашої організації "Захист Держави". Ми знаємо, що найтемніша ніч буває перед світанком і віримо в нашу Перемогу і наших захисників", - каже керівник ГО "Захист Держави" в Одеській області Олексій Земляний.