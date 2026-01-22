14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 16:20

"Нас всіх об'єднує світло в серцях": в Одесі військові та активісти розгорнули величезний прапор України

22 січня 2026, 16:20
Фото: ГО Захист Держави
В Одесі активісти разом з ветеранами, військовими та родичами захисників зібрались на акцію єдинства. Разом вони розгорнули прапор України

Про це повідомляє ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Акція відбулась біля пам'ятника Тарасу Шевченко. Разом активісти та захисники розгорнули величезний державний прапор, як символ Соборності, незламності українського народу та єднання всіх регіонів.

"Коли в наших домівках немає тепла і світла, нас всіх об'єднує світло в серцях та надія, що разом ми зможемо подолати все. Саме об’єднанням ініціатив, націлених на майбутнє України і присвячена діяльність нашої організації "Захист Держави". Ми знаємо, що найтемніша ніч буває перед світанком і віримо в нашу Перемогу і наших захисників", - каже керівник ГО "Захист Держави" в Одеській області Олексій Земляний.

Нагадаємо, раніше у Львові відбулася благодійна акція "Велика коляда", метою якої стала підтримка підрозділу "Шквал" 7-го прикордонного Карпатського загону, що виконує бойові завдання на передовій

акція ГО Захист Держави Одеса
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
У Кривому Розі зіткнулись іномарки: в автотрощі постраждала дитина
22 січня 2026, 17:15
БЕБ розпочало розслідування проти Телеграм-каналів із мільйонною аудиторією
22 січня 2026, 17:13
У Дрогобичі утворили символічне коло єднання на знак незламності та спільної відповідальності за майбутнє України
22 січня 2026, 17:11
США, Україна та РФ зустрінуться в ОАЕ вже завтра - Зеленський
22 січня 2026, 17:00
У Хмельницькому військова пограбувала магазин та отримала "термін"
22 січня 2026, 16:55
На Запоріжжі чиновник влаштував "торгівлю бронюванням"
22 січня 2026, 16:35
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
22 січня 2026, 16:27
У Хмельницькому чоловік посеред дня пограбував школяра
22 січня 2026, 16:15
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Давосі
22 січня 2026, 15:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
