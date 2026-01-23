На Житомирщині вночі в пожежі загинула жінка та двоє маленьких дітей

Фото: ДСНС

Трагедія сталася вночі 23 січня в селі Козіївка Житомирського району. ДСНС отримала повідомлення про пожежу о 02:32

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Коли рятувальники прибули на місце, вогонь уже повністю охопив приватний будинок. Під час гасіння пожежники знайшли тіла трьох загиблих: 32-річної жінки та її двох дітей віком 4 і 5 років.

Ще одну дворічну дитину встигли врятувати – її госпіталізували до лікарні.

Пожежу загасили. Вогонь повністю знищив будинок площею 85 кв.м.

До гасіння пожежі залучались 7 рятувальників та дві спецмашини.

Нагадаємо, під ранок 22 січня на Житомирщині до лікарні з отруєнням чадним газом госпіталізували жінку та її трьох дітей 15, 12 та 11 років.

Крім того, 22 січня на Хмельниччині через роботу генератора отруїлися чадним газом семеро дітей та 18-річна дівчина.