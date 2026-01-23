Ілюстративне фото: ДСНС

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Під ранок 22 січня до лікарні госпіталізували жінку та її трьох дітей 15, 12 та 11 років.

За попередніми даними, причиною отруєння чадним газом стала несправність димового каналу.

Рятувальники нагадують: чадний газ смертельно небезпечний, адже його неможливо відчути. Отруєння стається непомітно, часто – під час сну.

Як уникнути трагедії:

перевіряйте справність газових приладів;

вчасно чистьте димоходи та вентиляцію;

встановіть датчик чадного газу.

Нагадаємо, 22 січня на Хмельниччині через роботу генератора отруїлися чадним газом семеро дітей та 18-річна дівчина. Медики визначають їх стан здоров’я як задовільний.