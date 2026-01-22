Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Жахлива трагедія ледь не сталася в четвер, 22 січня, в селищі Ярмолинці Хмельницького району

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Восьмеро людей отруїлися чадним газом. Усіх госпіталізували. Постраждалі – семеро дітей та 18-річна дівчина. Медики визначають їх стан здоров’я як задовільний.

Відомо, що в підвалі їхнього житлового будинку працював бензиновий генератор, який ледь не став причиною загибелі людей.

Нагадаємо, раніше у Києві 30-річна жінка та її батьки загинули через діючий генератор на блаконі. Живлення до генератора надходило від газового балона.