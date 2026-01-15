На Полтавщині зіткнулися дві вантажівки: є постраждалі

На Полтавщині на трасі зіткнулися дві вантажівки: є постраждалі
ДТП сталася 14 січня близько 17:00 на трасі Н-08 між селами Яроші та Устимівка Кременчуцького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Автомобіль TATA під керуванням 56-річного чоловіка зіткнувся з вантажівкою Renault, за кермом якої перебував 55-річний водій.
Внаслідок зіткнення водій TATA та 25-річний пасажир Renault отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини події.
Нагадаємо, вдень 13 січня на Хмельниччині легковик врізався в автовоз на зустрічній. Загинув чоловік та семирічна дитина.
