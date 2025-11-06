12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
08:10  06 листопада
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 11:57

На Кіровоградщині вантажівка протаранила авто на трасі: загинула жінка

06 листопада 2025, 11:57
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася в четвер, 6 листопада, близько пʼятої ранку на трасі М-05 Київ–Одеса неподалік села Данилова Балка у Голованівському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, 30-річний водій авто BMW X5 після зіткнення з колесовідбійником зупинився частково на проїзній частині. У цей момент у попутному напрямку рухалась вантажівка Mercedes-Benz під керуванням 60-річного водія. Він врізався у BMW та збив 26-річну пасажирку легковика, яка стояла поруч на дорозі. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

На Кіровоградщині вантажівка протаранила авто на трасі: загинула жінка

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Смертельна ДТП на Кіровоградщині: вантажівка в’їхала в BMW і збила пасажирку

Нагадаємо, вранці 6 листопада на Прикарпатті автомобіль Mercedes-Benz 180E вилетів у кювет та перекинувся. 56-річна водійка загинула на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кіровоградська область події аварія ДТП траса загибла
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Рівненщині шахраї продавали фарбовану крейду як добриво і заробили 1,26 млн грн: що їм загрожує
06 листопада 2025, 14:14
Нардеп Олена Шуляк: Держава розширила грантову програму "Власна справа" (подробиці)
06 листопада 2025, 14:11
Лісова прогулянка закінчилася трагедією: на Чернігівщині двоє дітей підірвалися на ворожому дроні
06 листопада 2025, 14:03
Волонтер, а не охоронець: у Миколаєві затримали тренера із самбо, який супроводжував Анджеліну Джолі
06 листопада 2025, 13:45
Прикордонники знищили склад паливно-мастильних матеріалів росіян на Півдні
06 листопада 2025, 13:29
НАБУ розслідує справу щодо будівництва фортифікацій, яке організувала Полтавська ОВА на Донеччині
06 листопада 2025, 13:16
Приревнував жінку і розізлився: на Рівненщині чоловік влаштував стрілянину
06 листопада 2025, 13:05
Харківщина зміцнює партнерство із Словаччиною: у фокусі – медицина та освіта
06 листопада 2025, 13:00
$400 тис. із сейфа столичної поліції зникли разом із начальником відділення – його знайшли на Рівненщині
06 листопада 2025, 12:57
На Житомирщині зіткнулися легковик і автобус: постраждав 21-річний водій
06 листопада 2025, 12:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »