Смертельна ДТП на Кіровоградщині: вантажівка в’їхала в BMW і збила пасажирку

Фото: поліція

ДТП сталася в четвер, 6 листопада, близько пʼятої ранку на трасі М-05 Київ–Одеса неподалік села Данилова Балка у Голованівському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, 30-річний водій авто BMW X5 після зіткнення з колесовідбійником зупинився частково на проїзній частині. У цей момент у попутному напрямку рухалась вантажівка Mercedes-Benz під керуванням 60-річного водія. Він врізався у BMW та збив 26-річну пасажирку легковика, яка стояла поруч на дорозі. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, вранці 6 листопада на Прикарпатті автомобіль Mercedes-Benz 180E вилетів у кювет та перекинувся. 56-річна водійка загинула на місці.