На Буковині автівка вилетіла в кювет і перекинулася: водій у лікарні

На Буковині Mercedes вилетів у кювет і перекинувся: постраждалий у лікарні
ДТП сталася 28 жовтня у селі Молодія Чернівецького району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Mercedes-Benz CL500, не врахував дорожню обстановку та виїхав в кювет, де автомобіль перекинувся.
Внаслідок аварії 22-річний водій отримав травми. Його госпіталізували.
За фактом події слідчі внесли відомості до ЄРДР за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини аварії встановлюють.
Нагадаємо, вранці 28 жовтня у Вінниці зіткнулися два легковики. Постраждали двоє пасажирів, їх доправили до лікарні.
