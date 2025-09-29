На Житомирщині 36-річний чоловік загинув під колесами поїзда
Подія сталася 28 вересня близько 18:30 на перегоні між станціями Горбаші та Топорища у Житомирському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Потяг сполученням "Київ – Коростень" смертельно травмував чоловіка, який перебував на колії. Загиблим виявився 36-річний житель Черняхівської громади.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.
Нагадаємо, 29 вересня в Одесі потяг збив на смерть 75-річну жінку, яка переходила колії у невстановленому місці й не зреагувала на сигнали машиніста.
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Три години наодинці з хвилями: біля Одеси врятували ірландського моряка
29 вересня 2025, 20:22Шістьох призовників на Одещині намагалися переправити за $48 тис.: подробиці затримання
29 вересня 2025, 19:48У Запоріжжі чоловік у власній квартирі пошкодив ногу та не міг самостійно підвестися
29 вересня 2025, 19:36Держбюджет-2026: витрати на оборону 1,92 трлн грн, зовнішнє фінансування $45,5 млрд – аналітики б’ють на сполох
29 вересня 2025, 19:21Українські депутати пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру – деталі проєкту постанови
29 вересня 2025, 19:02Українські біженці допомогли Чехії заробити понад 600 млн євро – удвічі більше, ніж країна витратила на їх підтримку
29 вересня 2025, 18:44На Київщині легковик врізався у маршрутку: один загиблий та вісім постраждалих
29 вересня 2025, 18:40Аферист з Дніпропетровщини обікрав чоловіка на майже мійльон
29 вересня 2025, 18:35У Карпатах рятувальники знайшли матір і її 14-річного сина, які заблукали на Говерлі
29 вересня 2025, 18:27До Молдови за 9000 доларів: на Одещині прикордонник організував канал втечі чоловіків
29 вересня 2025, 18:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі блоги »