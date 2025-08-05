На Житомирщині судили чоловіка, який п’яним зґвалтував свою падчерицю

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Житомирщині судили 45-річного чоловіка, який зґвалтував свою малолітню пасербицю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прокуратуру Житомирщини.

Як встановило слідство, 45-річний чоловік вчинив злочин у стані алкогольного сп’яніння.

"Про подію дівчинка розповіла своїм однокласникам, які повідомили класного керівника. Після спілкування з шкільним психологом керівництво школи викликало правоохоронців", – йдеться у повідомленні.

Зловмисника засудили до 15 років ув’язнення. Окрім цього, відомості про чоловіка внесуть до так званого "реєстру педофілів".

Нагадаємо, на Житомирщині прикордонники затримали втікача, який зґвалтував неповнолітню дівчину. Зловмисника передали працівникам Національної поліції для проведення слідчих дій.