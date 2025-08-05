На Житомирщині судили чоловіка, який п’яним зґвалтував свою падчерицю
На Житомирщині судили 45-річного чоловіка, який зґвалтував свою малолітню пасербицю
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прокуратуру Житомирщини.
Як встановило слідство, 45-річний чоловік вчинив злочин у стані алкогольного сп’яніння.
"Про подію дівчинка розповіла своїм однокласникам, які повідомили класного керівника. Після спілкування з шкільним психологом керівництво школи викликало правоохоронців", – йдеться у повідомленні.
Зловмисника засудили до 15 років ув’язнення. Окрім цього, відомості про чоловіка внесуть до так званого "реєстру педофілів".
Нагадаємо, на Житомирщині прикордонники затримали втікача, який зґвалтував неповнолітню дівчину. Зловмисника передали працівникам Національної поліції для проведення слідчих дій.
На Житомирщині викрили шахрая, який продавав неіснуючі автоВсі новини »
01 серпня 2025, 18:27На Житомирщині 18-річний хлопець викрав сміттєвоз
30 липня 2025, 09:28
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
У мережі показали наслідки ворожого авіаудару по Куп’янську
05 серпня 2025, 18:39"Потрібно якнайшвидше припинити вбивства": Зеленський знову поговорив із Трампом
05 серпня 2025, 18:07У Харкові інструктор "оформив" права жінці, самостійно склавши іспит за неї
05 серпня 2025, 17:53Кількість госпіталізованих, які отруїлися у дитячому таборі на Львівщині, різко зросла
05 серпня 2025, 17:37У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру і поранив поліцейського
05 серпня 2025, 17:27Польща може передати Україні кілька винищувачів до кінця 2025 року
05 серпня 2025, 17:19На Дніпропетровщині затримали водія з "летальною" дозою алкоголю у крові
05 серпня 2025, 17:14На Тернопільщині автомобіль злетів у кювет і врізався в дерево
05 серпня 2025, 16:54Запоріжжя попрощалося з аеророзвідником "Лео", який загинув на Донеччині
05 серпня 2025, 16:44
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій