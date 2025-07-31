фото: ілюстративне

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Нещодавно до правоохоронців звернулася 19-річна дівчина з Отинійської територіальної громади, яка стала жертвою афериста. Вона побачила в Instagram оголошення про продаж смартфона "iPhone 12 Pro Max" за привабливою ціною і, повіривши продавцю, переказала понад 10 тисяч гривень - повну вартість телефону. Після отримання грошей зловмисник перестав відповідати на повідомлення, а товар потерпіла так і не отримала.

Правоохоронці вже розпочали першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення особи шахрая та притягнення його до відповідальності. Водночас поліція Прикарпаття вкотре наголошує громадянам бути обережними під час покупок в інтернеті. Зокрема, не рекомендують робити повну передоплату, якщо немає впевненості у надійності продавця. Особливо слід уникати угод із сумнівними акаунтами в соціальних мережах, які не мають відгуків або були створені нещодавно.

Правоохоронці радять перевіряти контактні дані та репутацію продавців, користуватися послугами перевірених торгових майданчиків із гарантіями, а також віддавати перевагу оплаті після отримання товару. У разі виявлення шахрайства або підозрілих дій слід негайно звертатися до поліції або телефонувати на спецлінію 102 для оперативного реагування. Така обережність допоможе уникнути фінансових втрат і захистити себе від аферистів.

Нагадаємо, житель Тернополя хотів оформити грошову допомогу і втратив 40 000 грн. 38-річний мешканець обласного центру в одному з чатів мобільного додатку Viber побачив повідомлення з посиланням на оформлення грошової допомоги.