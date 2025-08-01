Жителька Тернополя хотіла заробити в інтернеті та втратила майже 180 тисяч гривень

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що жінка у месенджері Telegram натрапила на нібито вигідну пропозицію підзаробити – без вкладень, без досвіду, просто з дому. Перейшовши за посиланням, вона залишила заявку, після чого з нею зв’язався "менеджер". Він розповів про "легку роботу": потрібно лише бронювати готелі в інтернеті та залишати відгуки.



На перших етапах усе здавалося правдоподібним. Повіривши в реальність заробітку, заявниця здійснила кілька грошових переказів на загальну суму майже у 180 000 гривень.

Коли ж "менеджер" перестав виходити на зв’язок, жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.



За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, у липні стався схожий випадок. Житель Тернополя хотів заробити онлайн, а втратив понад 130 тисяч гривень.