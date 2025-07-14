На Кіровоградщині виявили тіло потопельника

фото: ДСНС України у Кіровоградській області

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.

Трагедія сталася на річці Синюха.

"Прибувши на місце події, бійці ДСНС вилучили з води тіло чоловіка 1985 р.н.", — йдеться в повідомленні.

Наразі компетентні органи встановлюють причину та обставини загибелі чоловіка.