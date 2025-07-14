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14 липня 2025, 02:05

На Кіровоградщині виявили тіло потопельника

14 липня 2025, 02:05
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фото: ДСНС України у Кіровоградській області
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Минулої суботи в селищі Вільшанка Голованівського району втопився місцевий житель

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.

Трагедія сталася на річці Синюха.

"Прибувши на місце події, бійці ДСНС вилучили з води тіло чоловіка 1985 р.н.", — йдеться в повідомленні.

Наразі компетентні органи встановлюють причину та обставини загибелі чоловіка.

Нагадаємо, минулого тижня в акваторії річки Південний Буг у місті Первомайськ, що на Миколаївщині, на очах у односельців потонув рибалка.

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