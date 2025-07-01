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01 липня 2025, 19:50

На Київщині дитина залишилась сама в замкненій оселі

01 липня 2025, 19:50
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фото: Телеграм/ДСНС Київщини
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30 червня о 23:24 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення від стурбованої жінки з селища Крюківщина

Про це повідомляє ДСНС Київщини, передає RegioNews.

Вона розповіла, що не може потрапити до квартири, оскільки її дитина зачинила вхідні двері зсередини і не відповідає на дзвінки. Жінка була дуже занепокоєна станом доньки.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які через вікно на другому поверсі багатоповерхівки потрапили всередину помешкання. Усередині вони виявили дитину, яка мирно спала і почувалася добре. Рятувальники обережно розбудили дівчинку, наголосили на необхідності бути обачною і чемною, після чого відчинили вхідні двері.

фото: Телеграм/ДСНС Київщини

Дівчинку передали схвильованим батькам, які висловили щиру подяку працівникам ДСНС за їхній професіоналізм, швидку реакцію та людяність.

Нагадаємо, смертельна ДТП на Київщині: авто загорілось, пасажир та водій загинули.

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рятувальники дитина Бучанський район ДСНС квартира порятунок допомога надзвичайна ситуація Київська область
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